Malatya'da kadınlara 'aile' eğitimi

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınları bilinçlendirmeye yönelik yapmış olduğu çalışmalarda "Aile Eğitimi" konulu bir eğitim semineri düzenledi.MALATYA (İGFA) -Özal Köyü Kuran Kursu’nda düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi’nden (MADEM) eğitim seminerini vermek üzere Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül ve mahalle sakinleri katıldı.

Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül, evliliği güçlendiren ipuçlarından bahsederek “Öncelikle saygının olduğu bir ortamda gerçekten birbirlerinin kararlarını sorgulamadan her konuda istişareye açık, istişare ve saygının egemen olduğu bir ailede çocuklar ve çiftlerde mutlu olur” dedi.

Şengönül evlilikte ilk kuralın karşılıklı saygı olduğunu belirterek, Saygıyı elden bırakmadan eşlerin birbirlerini anlama gayreti içinde olduğu sürece evliliklerindeki sorunları çözebileceklerini ifade etti. Evlilikte sabrın da çok önemli olduğunu söyleyen Şengönül, “Sabırla yaklaşılan adım bizi olumlu yönlere sev ketmiş olur. Çocuklarımızı yetiştirirken onlara sabrı öğretmeliyiz. Ama bunu yaparken onlara örnek olmalıyız” dedi.