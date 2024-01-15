Malatya'da Kadın Meclisi'nden 'gönüllülük' etkinliği

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi deprem sonrası sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi deprem sonrası sahada olan sivil toplum kuruluşları (STK) çalışmalarından haberdar olmak ve aynı zamanda tecrübelerinden faydalanmak üzere sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Deri’in katıldığı “Sivil Toplum Kuruluşlarında Yardımlaşma ve Gönüllülük” konulu bir program düzenlendi.

Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleşenprograma Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, “Malatya Kent Konseyi olarak çalışmalarımızı sürdürürken maalesef bir deprem süreci yaşadık. Yaşadığımız deprem sonrası evlerimizi, insanlarımızı, hayallerimizi ve umutlarımızı kaybettik ama hayat bir şekilde devam ediyor. Umutlarımızı ve hayallerimizi diri tutmak zorundayız. Umutsuz değiliz, şehrimizi ve insanımızı imar etme konusunda tekrar bir gayret içerisinde olacağız. Deprem sonrasında Sivil Toplum Kuruluşlarından İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanlığı’nın sahada yer alan personeli ve gönüllü ekipleri ile birlikte Malatya’nın her köşesine yardım uzatmaya çalıştıklarına, destek olduklarına şahit olduk.” dedi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, “İnsani Yardım Vakfı (İHH) olarak, 123 ülkede faaliyet çalışmaları yapıyoruz. İnsanların ağırlıklı olarak sıkıntı yaşamış oldukları yerlerde savaş ve doğal afetlerin olduğu bölgelerde aynı gün bulunma gayreti içerisindeyiz. Malatya’da gece 04.17 deprem olduğu zamandabunu yaşadık. Deprem sonrası hemen sahadaydık. İl Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya da 05.30 gibi katıldık. Arama kurtarma ekibimizi sonrasında hemen sahaya göndermeye başladık. Yaklaşık 270 tane arama kurtarma personeli dışarıdan Malatya’ya geldi, kendi arama kurtarma çalışanımız ile birlikte 300’ün üzerinde bir ekiple sahada 10 gün boyunca çalışmalarımızı yürüttük. 10’uncu günden sonra artık Malatya’da enkaz altında kimse kalmadı açıklaması yapıldıktan sonra bir-iki TİM ekibimiz artçı depremler devam ettiği için beklemek şartıyla çalışmalara devam ederken diğer ekibimizi sahadan çekilmiş oldu.Deprem sonrası yaklaşık 500’e yakın gönüllü ekibimizde birinci günden itibaren ikinci organize Sanayi’de kurduğumuz depoda gönüllülerimizin Malatya ve İl dışında (İstanbul, Trabzon) vb. gelenler depoda bir taraftan gelen yardımları indirirken diğer taraftan yardımları ayrıştırıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştılar.” dedi.