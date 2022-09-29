Malatya'da İtfaiye Dairesi'ne 'engelsiz' ziyaret

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğinde İtfaiye Haftası dolayısı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, itfaiye teşkilatına canımızı ve malımızı emanet ettiğimizi belirterek, acil bir durumda her koşulda her bölgeye çok süratli bir şekilde ulaştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın bölgeye hitap edecek bir güce sahip olduğunu vurgulayan Altuntaş, “ Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a itfaiye dairesine vermiş olduğu önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Başta İtfaiye Dairesi Başkanımız olmak üzere tüm itfaiye erlerinin haftasını kutluyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İtfaiye Dairesinin çok güçlü bir teşkilatlanmasının olduğunu vurgulayan Katipoğlu, “ İnşallah bizlere iş düşmez, bize iş düşerse içiniz rahat olsun” dedi.

İtfaiye erleri daha sonra engelli çocuklar ve ailelerini itfaiye araçlarını tanıtarak, yangın söndürme esnasında yapmış oldukları çalışmaları uygulamalı olarak gösterdiler.