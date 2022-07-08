Malatya'da hemşehri istişaresi

Malatya Kent Konseyi bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali istişare toplantıları kapsamında; Hemşeri, Kültür, Sanat ve Spor Dernekleri, Birlik Başkanları ve Meslek Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla geniş çaplı bir istişare toplantısı düzenledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali ile ilgili bilgilendirme yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Festival ile beraber Malatya’daki birliğin, beraberliğin ve dayanışmasının en büyük kanıtını Dünya’ya sunacaklarını ifade etti.

Gürkan, “Malatya’mız İnsanlık Medeniyeti ve Türk İslam Tarihi açısından çok önemli bir şehirdir. Bizler bu şehirde yaşıyorsak bu bilinç içerisinde yaşamalı ve Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için büyük çaba sarf etmeliyiz” dedi.

“Malatya Tek Yürek Mazisine Layık İstikbale Yürüyor” sloganı ile 21 Temmuz günü kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı herkesin kortej yürüyüşüne katılmasının önemine değinen Gürkan, konuşmasının sonunda katılımcılardan gelen görüş ve önerileri de dinleyerek herkese teşekkür etti.