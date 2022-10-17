Malatya'da hava alanı ve tren garına 'engelsiz' gezi

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğinde Malatya Havalimanı ve Malatya Tren Garı’na bir gezi gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi'nce düzenlenen geziye Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, Malatya Tren Gar Müdür Yardımcısı Ziyaettin Selçuk, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, çocukların havalimanını çok merak ettiğini belirterek, "Engellilerinden dolayı şehre uzaklığından dolayı gelemiyorlardı, bugün sizlerin sayesinde çocuklara havalimanını gezdirdik” dedi. Engelli çocukların sosyal hayata adaptasyonları konusunda bu ve benzeri çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyleyen Altıntaş, “ Bizleri ağırlayan Malatya Havalimanı ve Malatya Tren Garı yetkili ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Tren Gar Müdür Yardımcısı Ziyaettin Selçuk ise, kurum olarak engelli vatandaşlara yardımcı olduklarını belirterek, "Bundan sonraki yapılacak olan tren garlarında engellilerin daha rahat bineceği şekilde peronlarımızı hazırlıyoruz. Kurum olarak elimizden geldiğince engellileri aramıza katmaya onların aralarına katılmaya çalışıyoruz, onları kazanmaya çalışıyoruz” dedi.

Engelli çocuklar ve aileleri ise düzenlenen gezi programından duydukları memnuniyeti ifade etti.