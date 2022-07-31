Malatya'da güvenlik görevlilerinden örnek davranış

Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan personeller, görevli oldukları bölgelerde son bir hafta içerisinde unutulan ve kaybolan çanta, altın, para, cüzdan, cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarı bularak sahiplerine teslim ettiler.MALATYA (İGFA)- Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlileri örnek davranışlarıyla takdir topladı.

Eşyaları bularak sahibine teslim eden güvenlik görevlileri ayrıca iki gündür ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilen ve aranan13 yaşındaki Muharrem Ali Karaman isimli çocuğu da yine bularak Emniyet mensuplarına teslim etti.

Bu arada son bir hafta içerisinde bulunan eşyalar arasında; Orduzu Tabiat Parkı'nda bulunan cüzdan ve içerisindeki yüklü miktardaki ziynet eşyası ile para, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda bulunan 1 adet cep telefonu, MAŞTİ 12 numaralı peron karşısında oturma grubunda diz üstü bilgisayar güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu ve tamamı tutanakla sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.