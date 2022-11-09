Malatya'da gençler tahlille 'yeni ufuklar' kazanıyor

Malatya Kent Konseyi İlmi ve Fikri Okumalar Çalışma Grubu kitap mütalaalarına devam ediyor. Bu kapsamda öğrenciler bu hafta Ömer Tuğrul İnançer’in “Kalbi Selim” kitabını okuyarak mütalaasını yaptılar.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi’nde düzenlenen mütalaa programına Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu Temsilcisi Öğretim Görevlisi Cumali Aydoğan, Niyazi Mısri Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Aydemir ve grup üyeleri katıldı.

Kitap okuma mütalaalarının artarak devam etmesi gerektiğini ifade eden Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Ömer Tuğrul İnançer’in hayatının örnek alınması ve eserlerinin okunulması gereken önemli şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.

Niyazi Mısri Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Aydemir, “Ömer Tuğrul İnançer bir gönül insanı. Dini musikinin toplumda yayılmasına öncülük etti. İrşat görevini 1999 yılından itibaren sürdürmüş. 4 Eylül 2022 yılından aramızdan ayrılmış muhterem bir zattır” dedi.

Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu Temsilcisi Öğretim Görevlisi Cumali Aydoğan, “Bu hafta Ömer Tuğrul İnançer’in Kalbi Selim kitabının tahlilini yapmak için bir aradayız. Bizi burada ağırlayan Kent Konseyi Genel Sekreterine teşekkür ediyorum” dedi.

Kitap okuma grubu Kalbi Selim kitabının mütalaasını yaparak programı sonlandırdılar.

