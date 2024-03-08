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Malatya'da Gazze’deki kadınlar konuşuldu

YAŞAM 08.03.2024, 14:43
Malatya'da Gazze’deki kadınlar konuşuldu

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Aile Platformu işbirliğinde “Tarihte, Aile ve Sosyal Hayatta ve Gazze’de Kadın” konulu bir panel düzenlendi. Malatya Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa konuşmacı olarak, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Filistinli Akademisyen Nihad Abunasser, Strazburg Eski Din Ataşesi Ramazan Dolu katıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Aile Platformu üyesi Özgül Coşkun, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nigar Doğan ve Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin katıldığı programda daha çok Filistin’de yaşanan vahşetten İslam ülkelerinin pasif ve edilgen tavırlarına dikkat çekildi.

Programın açılış konuşmasında söz alan Malatya Aile Platformu üyesi Özgül Coşkun, Gazze’de yaşanan vahşetin unutulmaması gerektiğini vurguladıktan sonra yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Coşkun: “Malatya’daki Sivil Toplum Kuruluşları ile 2017 yılında bir araya gelerek Malatya için, aileler için ve çocuklarımız için neler yapabiliriz diye çıkmış olduğumuz yolda güzel bir birliktelik oluşturduk” dedi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nigar Doğan,  “Ailede, sosyal hayatta ve Gazze’de kadın konusunun ele alınmasının kadının her yerde olması gerektiğinin önemini ortaya koymaktadır aslında. Maalesef kadın dediğimizde günümüzde birçok sıkıntı akla gelmektedir. Yalnız bunu bir ülkeye, bir coğrafyaya mal etmek doğru değildir. Ama son zamanlarda Filistin’de yaşanan içler acısı durumun bir an evvel durdurulması için dünya ülkelerinin tamamının inisiyatif alması gerekiyor ” dedi.

TARİHİ OLAYLARIN ARKASINDA KADINLARIMIZI GÖRÜRÜZ

‘Tarihte Kadın’ın rolü ile ilgili bilgiler aktaran Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, “Kadın tarih boyunca hem dominant rol oynadı hem de çok istismar edildi. Eğer iyi irdelersek tarihi olayların arkasındaki temel faktörlerden birisinin kadın olduğunu göreceğiz”  dedi. Artan; özellikle televizyon dizilerinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadın, çocuk aile konusunda çok büyük hizmetler üreten padişah hanımlarının sürekli bir şekilde yanlış yansıtılmasının arakasında bir art niyet olduğunu söyledi.

AİLE İÇİNDE EN BÜYÜK KOMUTAN KADINLARIMIZDIR

Strazburg Eski Din Ataşesi Ramazan Dolu, “Ailenin yapısının koruyacak en büyük komutan kadınlarımızdır. Aile ile ilgili örneklerde kadınların ön plana çıktığını hep görürüz. Kuranı Kerim de aile örnekleri mevcuttur. Çocuklarını yetiştiren bir kadının kutsal bir görevi olduğunu biliriz.  Bugün batının aileyi hedef almadaki ve yıkmadaki mücadelesinde bizim en büyük cephemiz ailedir. En büyük ve güçlü komutanı da kadınlardır” dedi. 

ABUNASSER: DÜNYADA FİLİSTİN SORUNU YOKTUR, YAHUDİ SORUNU VARDIR

Filistinli Akademisyen Nihad Abunasser, “Gazze’de kadınlar ne yapar? ve nasıl yaşıyorlar? O kahraman çocukları nasıl yetiştiriyorlar? Bizim gibi lükse ve hayata meraklı değil mi? uzaylı bir kadın mı acaba? Rahat sevmeyen bir kadın mı acaba? Yıllardır bu işkencelere maruz kalan eşleri, çocukları, evleri yıkılıyor ve o kadın hala ayakta çünkü o kadın olmasaydı o çocuk yetişmesi mümkün değil. O çocuğu yetiştiren bir kadındır. O kadın olmasa o çocuk yetişmez. Filistin’de de kadın çalışıyor, okuyor ve toplumun her noktasında kadını bulabilirsiniz. Aynı zamanda evinde de olsa eğitimini bırakmıyor. Bölgemizde en fazla eğitim seviyesi Filistin’de.

Dünyada Filistin sorunu diye bir sorunun olmadığı söyleyen Akademisyen Abunasser, “Avrupa’da Yahudi sorunu vardır. Ama bu Avrupalılar Yahudilerden kurtulmak için Filistin sorununu icat ettiler. Avrupa’da bu Yahudiler neden sevilmiyorlar. Çünkü fesat işleriyle uğraşıyorlardı. Öyle bir hal almıştı ki fesatlık hiç bir şekilde onları yaşadıkları yerlere almazlardı. Yahudi demek fesat, tefeci, yalan dolan demektir” dedi.

Akademisyen Abunasser, “Bu yaşanan akıl, kalp ve gönül işgalinde bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu siz kadınlarımıza çok büyük görevler düşüyor” dedi. 

Program soru cevap ile devam etti. Programın sonunda Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan tarafından, Strazburg Eski Din Ataşesi Ramazan ve Filistinli Akademisyen Nihad Abunasser plaket takdiminde bulundu.

 

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