Malatya'da engelsiz merkeze 'erişilebilirlik' belgesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan Engelsiz yaşam ve Spor Merkezi engellilere yönelik faaliyetlerine devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya’da birçok ziyaret gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak Büyükşehir Belediyesi tarafından Down Sendromlu çocukların hizmetine sunulan Gülen Yüzler Kafesini de ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik güzel ve başarılı hizmetler gerçekleştirdiğini belirtti.

804 engelli ve 178 yaşlı bireye yüzme, masa tenisi, atletizm, eğitsel oyunlar, fizyoterapi ve fitness branşlarında alanında uzman eğitmenler tarafından hizmet vermekte olan Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi; Gülen Yüzler Kafe (Down Kafe) ve Kernek Engelliler Merkezinden sonra ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ alan üçüncü nokta oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ ise Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak tarafından Başkan Gürkan’a teslim edildi.

Belge teslimi sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gürkan, “Engelli kardeşlerimizin daha sağlıklı bir ortamda kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri mekânlar oluşturuyoruz. Engelli kardeşlerimizin daha sağlıklı ortamlarda yaşamalarını sağlamak için gayretlerimiz devam edecek. ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ ve Bayrağını bizlere takdim eden Sayın Bakan Yardımcımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.