Malatya'da el sanatları 'Altın Eller'de görücüye çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Park AVM’de düzenlenen ‘Malatya Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali’ açılışı gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Malatya Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali kapılarını açtı.



25 Aralık'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak festivalde kültürel ve sanatsal birikimimizin önemli örneklerinden olan ancak somut olmayan kültürel mirasa ve bu mirası icra eden meslek gruplarına yönelik toplumsal bilincin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflendi.

El Sanatlarının desteklenmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen Altıneller El Sanatları Festivaliyle sanatkârların ürünlerinin tanıtım ve satışına ortam sağlamasının yanı sıra bu festivalle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine ürün alımı yapılarak maddi destek de sağlanacak.

Malatya Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivaline il dışından ve ilimizden geleneksel el sanatları icra eden 20 sanat dalı ise festival süresince sanatlarını icra edecekler.

Festival süresince; Boncuk İşi, Telkâri İşleme, Çömlek, Ahşap Kaşık, Ahşap Oyma, Ahşap Yakma, Baston Yapımı, Ebru, Sedef Kakma, Cam Üfleme, Doğal Taş Mozaik Sanatı, Çini, Tesbih Yapımı, Bıçakçılık, Damascus Çeliği, Deri İşleme, Geleneksel Giysili Bebek Yapımı, Yöresel Bez Dokuma, İğne Oyası, Bağlama Yapımı ustaları Malatya'da buluşacak.