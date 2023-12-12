Malatya'da deprem şehitlerinin ismi bu anıtta yaşatılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da hayatını kaybeden deprem şehitleri anısına Şehir Mezarlığında ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı’ yapıldı.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen, son yüzyılın en büyük depremlerinin yaşandığı ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin anısına Malatya’da ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı’ yaptırıldı.

Deprem anıtında 6 Şubat’ta Malatya’da vefat eden deprem şehitlerinin adı yer alıyor.

6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir BelediyesiMezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş,“6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan bizlere deprem şehitlerimizin anısına bir anıt yapılmasını söyledi. Bizlerde Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz için oluşturduğumuz alanda bir deprem anıtını yapmaya başladık. İnşallah onların isimlerini bu anıtta yaşatacağız. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizlere verdiği destekten dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum” dedi.