Malatya'da çocukların yüzleri gülüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi normalleşme adımları atma noktasında Rönesans Yaşam Merkezi’nde konaklayan çocukları Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi’ne davet ederek, çeşitli faaliyetlerle eğlenceli ve güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat 2023 depremleriyle birlikte bir süre eğitimlerine ara verilenBüyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı eğitim kursları kapılarını yeniden çocuklar için açtı.

Çeşitli aktivitelerle eğlenceli zaman geçiren çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte olmanın sevincini yaşadı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, çocukların sosyal yaşamlarına tekrar kavuşmaları adına her türlü çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Kılınç, depremler sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarının farklılaştığını kaydederek, "Öncelikli olan beslenme, barınma ve güvenlik ihtiyaçlarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Rönesans Yaşam Merkezi’nde konaklayan ailelerimizi çocuklarıyla birlikte Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi’mize davet ettik. Kurs merkezimizde çocuklarımızın sosyal hayat uyumlarını artırmak ve bir nebze de olsa deprem korkusundan uzaklaştırmak için eğitimler veriyoruz" diye konuştu.