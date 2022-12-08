Malatya'da Çocuk Meclisi'nden 'oyuncak' kampanyası

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi oyuncak toplama kampanyası başlattıMALATYA (İGFA)- Malaya Kent Konseyi Çocuk Meclisi ihtiyaç sahibi çocuklar için “Çocukça Hayaller Oyuncak Bekler” adı ile ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’ başlattı.

Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde; oyuncakların çocuklar için en önemli eğlence kaynağı olduğunu söyleyerek, “Maddi imkânı olmayan çocuklar için oyuncak toplama kampanyası başlatmaya karar verdik. Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak yaptığımız bu kampanyada sizlerinde katkılarınızı bekliyoruz” dedi.

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Harun Erdem Han da yaptığı konuşmada, her çocuk gibi kendisinin de oyuncaklarla oyun oynamasını çok sevdiğini belirtti.

Malatya'da oyuncak kampanyasına destek vermek isteyenler Aralık ayının sonuna kadar kullanılabilir oyuncakları Sanat Sokağı içinde yer alan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne bırakabileceği kaydedildi.