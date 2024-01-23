Malatya'da çağrı merkezine 22 bin 248 başvuru

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 444 51 44 numaralı Çağrı Merkezi’ne son 1 yıl içerisinde gelen 22 bin 248 talebin tamamına yakını sonuçlandırıldı. Öte yandan 2023 yılında Çağrı Merkezi, 185 bin 726 çağrı kaydı oluşturdu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, Büyükşehir’in yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Malatyalılara ulaştırması için anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında, vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Yaşamı kolaylaştırmak için her alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çağrı Merkezi aracılığıyla haftanın 7 günü 24 saat halka kesintisiz hizmet veriyor. Vatandaşların Belediyeye gelmeden istek, talep ve şikâyetlerinin karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çağrı Merkezi, istek, talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirerek kısa bir süre içerisinde sonuçlandırıyor.

2023 YILINDA 185 BİN 726 ÇAĞRI ALINDI

Vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili istek ve şikâyetlerini, Belediye’ye gitmeden telefonla Çağrı Merkezini arayarak çözüme ulaştırıyor. Son bir yıl içerisinde Çağrı Merkezi 185 bin 726 kez aranırken, bu çağrılardan 22 bin 248’i ile ilgili olarak başvuru kaydı oluşturularak yönlendirme yapılmıştır. 1 yıl içerisinde yönlendirilen 22 bin 248 talebin ise 21 bin 149’u sonuçlandırılırken, sonuçlanmayan 1.119 talep hakkında takip süresi devam ediyor.