Malatya'da bir yılda 1717 kilometrelik asfalt çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı ekipler, 2023 yılı içerisinde şehir genelinde 1717 kilometrelik asfalt çalışması yaptı.MALATYA (İGFA) - 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da depremin yaralarını sarmak amacıyla yoğun mesai harcayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkezde ve kırsalda yol ve asfalt çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların konforlu, güvenli seyahat edebilmeleri için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılı içerisinde şehir merkezi ve kırsal mahallelerde sıcak asfalt ile 1. Kat ve 2. Kat sathi kaplama olmak üzere toplam 1717 km asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Toplamda 1717 kilometrelik yol çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilçelerde ve kırsal bölgelerde 246 kilometrelik yol hattında da stabilize serimi yaparak yolları asfalta hazır hale getirdi.

Şehir merkezinde trafik sıkışıklığını önlemek, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu yollar sunmak amacıyla başta Kuzey Kuşak Yolu olmak üzere birçok yeni yol açan Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelere bağlı kırsal mahallelerde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ’da 5 km, Battalgazi’de 3,5 km, Doğanşehir’de 1 km, Doğanyol’da 2,3 km, Hekimhan’da 1 km, Pütürge’de 1 km, Yazıhan’da 10 km, Yeşilyurt’ta 6,3 km olmak üzere toplam 30.2 kilometre yeni yol açtı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Akçadağ’da 172 km, Arapgir’de 11 km, Arguvan’da 39 km, Battalgazi’de 76 km, Darende’de 41 km, Doğanşehir’de 117 km, Hekimhan’da 96 km, Kale’de 24 km, Kuluncak’ta 3 km, Pütürge’de 22 km, Yazıhan’da 52 km, Yeşilyurt’ta 167 km asfalt bakım ve onarım çalışması yaptı. Toplamda 820 kilometrelik yol güzergâhında ise asfalt yol bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca altyapı hizmetlerinin sürdürebilirliğini artırmak amacıyla zamanla tahrip olan yollarda asfalt yama çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ’da 1.187 metrekare, Battalgazi’de 46.980 metrekare, Kale’de 373 metrekare, Yeşilyurt’ta 56.108 metrekare olmak üzere toplam 104 bin 648 metrekare de asfalt yama çalışması yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’yı tek akslı merkezden birçok alternatifi olan yol ağına kavuşturmak için yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Malatya genelinde açmış olduğu yeni bulvar, cadde ve kuşak yollarıyla da Malatya trafiğine rahat bir nefes aldırdı.