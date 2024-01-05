Malatya'da bini aşkın su deposu temizlendi

Malatya genelinde sürekli ve sağlıklı su temini sağlamak adına 7/24 çalışma prensibiyle hareket eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerdeki su kaynakları ve içme suyu depolarında temizlik yapıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda su depolarının düzenli temizliğini yapan MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların kullandıkları suyun kalitesini kontrol altında tutuyor. Çalışmalar kapsamında 2023 yılında 1079 adet su deposunun temizliği yapıldı.

Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, bir yandan yeni depolar inşa ederken diğer taraftan da mevcut depoların temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek, halkın kullandığı suyun kalitesini kontrol altında tutmak için tüm depolarımızda bakım-onarım, tadilat çalışmalarımızın yanı sıra temizlik çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

2023 yılında bin 79 adet içme suyu deposunu temizlediklerini kaydeden Mert, "Yapılan depo temizliği çalışmaları kapsamında; Akçadağ’da 165, Arapgir’de 77, Arguvan’da 102, Battalgazi’de 81, Darende’de 95, Doğanşehir’de 54, Doğanyol’da 25, Hekimhan’da 138, Kale’de 50, Kuluncak’ta 51, Pütürge’de 132, Yazıhan’da 50 ve Yeşilyurt’ta 59 adet olmak üzere 13 ilçede toplam 1079 adet su deposunun temizliği yapılmıştır. İçme suyu depoları temizliği kapsamında muhtelif kapasitelerde toplamda 74 bin 043 m³ hacminde 1079 adet depo temizlenmiştir” dedi.

Su depolarının uzun süre temizlenmemesi durumunda, suyun kullanılabilirlik özelliğini kaybedeceğinin altını çizen Mert, MASKİ olarak 2024 yılında da temizlik çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.