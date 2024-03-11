Malatya'da Başkan Gürkan'dan Beydağı Gençlik Kampı'na inceleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Beydağı Tabiat Parkı içerisinde bulunan Beydağı Gençlik Kampında İncelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, Gençlik kampının kısa süre zarfında açılacağı söyledi.MALATYA (İGFA) - Malatya’ya önemli hizmetler kazandırdıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz spor, jimnastik, voleybol salonlarını, gençlik karşılama merkezlerini, gençlik kamplarını, parkları, kültür merkezlerini, sosyal tesisleri, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezini, Buğday Pazarını, Arslantepe Karşılama Merkezini önümüzdeki günlerde açacaklarını söyledi.

Beydağı Gençlik Kampı, 250 kişinin rahatlıkla kalacağı süit odalar, spor merkezleri, eğitim merkezleri, kapalı spor salonları, yürüyüş yolları, gençlik kampları, amfi tiyatrosu, macera adası yani kısaca Türkiye’deki tüm parkların içerisinde olan her türlü sosyal aktivitelerin icra edileceği bir yer olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, "Gençlik Kampımız,3 milyon 500 bin metrekarelik alan üzerine kurulmuştur. İçerisinde bulunduğumuz park Gençlik kampımız Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı parklarından biridir. Gerçekten devasa hizmetlerle Malatya’yı buluşturduk. Bu süreçte bütün Malatya halkına ve hemşehrilerime göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı sonsuz müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Mesai arkadaşlarım gecesini gündüzüne katarak, çalıştı ve önemli hizmetleri Malatya ile buluşturdular. Malatya’nın gelecek yüz yılına hitap edecek hizmetler ya yapıldı ya da bitme aşamasına geldi. Bu hizmetlerin yapılmasında bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve mesai arkadaşlarıma ve değerli Malatyalı hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.