Malatya'da 'Analı Kızlı' yemeğini birlikte yaptılar

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonu ve İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğinde il dışından gelen ve üniversite eğitimi alan kız öğrencilere Malatya yemeklerini tanıtmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, Malatya’nın meşhur yemeği olan “Analı Kızlı” yemeğini yaptılar.MALATYA (İGFA) - Malatya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’nde düzenlenen programa İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Huzur Evi Müdürü Ahmet Turan Avcı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Feyza Uçar, Huzurevi sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım; gençleri ve yaşlıları bir araya getiren bu programın çok anlamlı ve özel olduğunu söyleyerek, “Büyüklerimiz bizlere emanet. Onlara saygı duymamız konusunda yüce dinimizin emir ve tavsiyeleri bulunmaktadır. Bugün burada hep birlikte güzel bir birlikteliğin içindeyiz. Bizlere böyle bir güzelliği hazırlayan Malatya Kent Konseyine, Müftülüğümüzün Gençlik Koordinatörlüğüne ve bugün burada bulunan Malatya Huzurevi sakinlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya mutfağının yöresel anlamda yapılan ürünlerin coğrafi işaret almasının güzel çalışmalar olduğunu belirterek, "Bizlerde Malatya Kent Konseyi olarak Kadın Meclisimiz aracılığıyla Malatya yemeklerini tanımak ve tanıtmak adına bu tarz programları düzenlemeye gayret gösteriyoruz” dedi

Malatya Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörü Vaize Feyza Uçar, “Türkiye’nin değişik yerlerinden gelip üniversite eğitimi alan gençlerimiz, Malatya’da hem akademik faaliyet yapmakta, hem de böyle hayatın içinden sosyal faaliyetler yapmaktalar. Malatya’yı tanıtmak adına bu programları önemsiyoruz” dedi.

Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra yaşlılar ve gençler birlikte yemek yiyerek sohbet ettiler.