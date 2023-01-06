Malatya'da 3 bin 200 çift 'evet' dedi

2022 yılı içerisinde Malatya’da toplam 3 bin 200 çift Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayında dünya evine girdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Evlendirme Memurluğunda 2022 yılı içerisinde evlenmek isteyen toplam 3 bin 200 çifte nikâh kıyma hizmeti verildi.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, 1 yıl içerisinde evlenmek için Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne 3 bin 200 çift müracaatta bulundu. Müracaatta bulunan 3 bin 200 çiftin nikâhı Malatya’da kıyılırken ayrıca 10 çift ise nikâhını başka yerde kıydırmak üzere izin belgesi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Nikâh Dairesi tarafından kıyılan 3 bin 200 nikâhın 395’i düğün salonlarında kıyılırken, 2 bin 805’i ise Nikâh Sarayı’nda kıyıldı. 2022 yılı içerisinde gerçekleşen nikâh akitlerinin 2 bin 663’ü Türk vatandaşı, 120 nikâh Türk ve Yabancı uyruklu vatandaşlar arasında gerçekleşirken 417 nikâh ise Yabancı uyruklu vatandaşların arasında gerçekleşti.

ÖZEL TARİHLERDE DE İLGİ YOĞUNDU

Öte yandan özel günlerde nikâhlarının kıyılmasını talep eden çiftlerden 20’si 02.02.2022’de, 20’si Sevgililer Gününde, 9’u Dünya Kadınlar Günü’nde, 17’si Anneler Günü’nde, 6’sı 12.12.2022’de, 9’u 22.12.2022’de nikâhları kıyıldı.