Malatya'da 3 Aralık için farkındalık etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik olarak 3 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” farkındalık etkinliği düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleştirilen programa, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri ile engelli bireyler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya’daki özel gereksinimli bireyleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, şehrin idarecileri olarak engelsiz yaşam şartlarına uygun engelsiz şehirler kriterlerine uygun bir şehir ortaya koymak için çalıştıklarına dikkati çekerek, "İdareciler olarak engelli vatandaşlarımız için engelleri ortadan kaldırarak engelsiz şehirler ihdas etmek zorundayız. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezini inşa ettik. Japonya ile JICA işbirliğiyle Bölgemize hitap edebilecek Engelli Araç Bakım Merkezi oluşturdu. Toplu taşıma araçlarımızda engelli vatandaşlarımızın daha rahat kullanabilecekleri şekilde modernleştirdik. Engelli Araçlarımızla engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. Sanat Sokağı içerisinde DOWN Sendromlu kardeşlerimizin işlettiği bir kafeyi hizmete sunduk. Engelli Kardeşlerimiz için EKPSS kursalar açtık. Kurslara katılan yüzlerce kardeşimiz devlet kurumlarında istihdam edildi. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, bakanlarımız, valimiz, belediyemiz dimdik ayaktadır" diye konuştu.

Malatya Vali Ersin Yazıcı da eşitliği sağlamak adına devletin sunduğu veya toplumun sunduğu bütün imkanlardan eşit şekilde istifade edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "İnancımız asla birbirimizden üstünlüğümüz olmadığını ifade ediyor. Evlatlarından bir dakika bile ayrılamayan annelerimizin ne kadar yüce bir gönülle evlatlarına sarıldıklarını evlatlarının hayatlarını kolaylaştırmak adına kendi yaşamlarından ne büyük fedakârlıklarda bulunduklarına şahidiz. Allah o annelerimizden razı olsun" dedi.

Protokol konuşmaları sonrasında akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli kora tarafından Malatya Malatya Türküsü seslendirildi. Vali Ersin Yazıcı tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a “Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı” verildi.