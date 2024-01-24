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Malatya'da 159 milyon kg evsel atık elektriğe dönüştü

YAŞAM 24.01.2024, 13:30
Malatya'da 159 milyon kg evsel atık elektriğe dönüştü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü, Orduzu Mahallesi ve Kapıkaya Mevkiinde bulunan Katı Atık Depolama Alanlarında evsel atıklardan elektrik enerjisi üretiyor. Atık sahalarında 2023 yılında toplam 29 milyon 119 bin 874 KW/h elektrik enerjisi üretildi.

MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi çevreci ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla, evsel katı atıklardan elektrik enerjisi üretmeye devam ediyor. Minimum atık maksimum enerji hedefi ile evsel atıkları elektrik enerjisine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde 159 milyon 888 bin 280 kilogram evsel atık, elektrik enerjisine dönüştürüldü.

Çöp depolama sahasına getirilen atık çöplerden türetilen yakıt, Gazifikasyon Tesisinde kullanılarak 4 MW/h, Biyometanizasyon Tesisinde organik atıklardan 1 MW/h, Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde LFG sistemi ile 4 MW/h olmak üzere bu alandan saatte 9 MW/h elektrik enerjisi üretiliyor. Ayrıştırma işlemi tamamlandıktan sonra ise kalan katı atıklar, Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’na transfer edilerek 500 bin metreküp (m3)  hacme sahip olan lotta depolanıyor. Burada depolanan atıklardan elde edilen çöp gazından da 2,4 MW/h elektrik enerjisi üretiliyor. Toplamda Büyükşehir Belediyesi tarafından atıklardan saatte 11.4 MW/h elektrik enerjisi elde ediliyor.  

ATIK DEPOLAMA ALANINDAKİ SERADA FİDE VE SÜS BİTKİLERİ ÜRETİLİYOR

Öte yandan Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda bulunan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinde günlük 150 m3 çöp sızıntı suyu arıtılarak, alıcı ortama deşarj ediliyor. Bu sayede bölgedeki yeraltı suları ve toprak kirliliği önlenerek “Sürdürülebilir Çevre” hedefine ulaşılıyor.

Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde katı atıklardan elektrik enerjisi üretilirken bir yandan da üretim sonucunda açığa çıkan ısı değerlendirilerek, alanda bulunan serada fide ve süs bitkileri yetiştiriliyor.

 

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