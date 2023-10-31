Son Dakika

Malatya'da 100. yılda bin fidan toprakla buluştu

YAŞAM 31.10.2023, 15:07
Malatya'da 100. yılda bin fidan toprakla buluştu

Malatya Valiliği organizasyonluğunda Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonundaTürkiye Cumhuriyetinin 100. Yıl dönümü dolayısıyla emniyet ve jandarma güçleri adınaOrduzu Pınarbaşı’nda Fidan Dikim Töreni düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü dolayısıyla bin fidan toprakla buluşturuldu.

100. Yıl Hatıra Ormanında 1000 fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “1000 fidanın toprakla buluşturulması Malatya açısından önemlidir” dedi.

Başkan Gürkan Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Beydağı İndiresi Tabiat Parkına 6 Şubat depremlerinde vefat eden vatandaşlarımızın anısına bin 237 fidan dikileceğini belirtti.

Ağaç dikmenin önemine değinen Başkan Gürkan, "100. Yıl Hatıra Ormanında 1000 fidanın dikimi yapıldı. Bu anlamda programı düzenleyen Sayın Valimize ve koordinasyon içerisindeyer alan Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile Jandarma Komutanlığımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ağaç dikimi hem toplumsal sağlık açısından hem çevre güvenliği açısından hem erozyonu önleme açısından hem de küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmesi açısından çok önemlidir. Bu anlamda 1000 fidanın toprakla buluşturulması Malatya açısından önemlidir.
Önümüzdeki günlerde Park Bahçeler Dairesi Başkanlığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına ve depremde kaybettiğimiz 1237 vatandaşımızın anısına Beydağı İnderesi Tabiat Parkında 1237 fidanı toprakla buluşturacağız. Geçtiğimiz günlerde Malatya Valiliğimiz, Malatya Büyükşehir Belediyemiz, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz program çerçevesinde 1923 ağacımızı toprakla buluşturmuştuk. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi anlamında önemli katkıları olacaktır. Emeği geçen herkese de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında emniyet ve jandarmamız adına 1000 adet fidanı toprakla buluşturduk. Öncelikle Orman İşletme Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize bizlere katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara emniyet ve jandarmamız adına teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yıl dolayısıyla düzenlenen organizasyonlarımız ve etkinlerimiz devam ediyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3