Malatya'da 100. yılda bin fidan toprakla buluştu

Malatya Valiliği organizasyonluğunda Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonundaTürkiye Cumhuriyetinin 100. Yıl dönümü dolayısıyla emniyet ve jandarma güçleri adınaOrduzu Pınarbaşı’nda Fidan Dikim Töreni düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü dolayısıyla bin fidan toprakla buluşturuldu.

100. Yıl Hatıra Ormanında 1000 fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “1000 fidanın toprakla buluşturulması Malatya açısından önemlidir” dedi.

Başkan Gürkan Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Beydağı İndiresi Tabiat Parkına 6 Şubat depremlerinde vefat eden vatandaşlarımızın anısına bin 237 fidan dikileceğini belirtti.

Ağaç dikmenin önemine değinen Başkan Gürkan, "100. Yıl Hatıra Ormanında 1000 fidanın dikimi yapıldı. Bu anlamda programı düzenleyen Sayın Valimize ve koordinasyon içerisindeyer alan Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile Jandarma Komutanlığımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ağaç dikimi hem toplumsal sağlık açısından hem çevre güvenliği açısından hem erozyonu önleme açısından hem de küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmesi açısından çok önemlidir. Bu anlamda 1000 fidanın toprakla buluşturulması Malatya açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Park Bahçeler Dairesi Başkanlığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına ve depremde kaybettiğimiz 1237 vatandaşımızın anısına Beydağı İnderesi Tabiat Parkında 1237 fidanı toprakla buluşturacağız. Geçtiğimiz günlerde Malatya Valiliğimiz, Malatya Büyükşehir Belediyemiz, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz program çerçevesinde 1923 ağacımızı toprakla buluşturmuştuk. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi anlamında önemli katkıları olacaktır. Emeği geçen herkese de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında emniyet ve jandarmamız adına 1000 adet fidanı toprakla buluşturduk. Öncelikle Orman İşletme Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize bizlere katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara emniyet ve jandarmamız adına teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yıl dolayısıyla düzenlenen organizasyonlarımız ve etkinlerimiz devam ediyor.