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Malatya'da 100 aileye bayram erken geldi

YAŞAM 08.07.2022, 12:31
Malatya'da 100 aileye bayram erken geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğinde “İhtiyacın Olmayana İhtiyacım Var” projesi kapsamında 100 aileye gıda ve kıyafet desteği sağlandı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye alanında düzenlenen programa Malatya Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in eşi Songül Dağdeviren, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Faruk Nalçacı’nın eşi Songül Nalçacı, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, Büyükşehir Belediyesi semt konaklarında giyim kursu eğitimi alan kursiyerler ve aileler katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan yaptığı konuşmada, düzenlenen programın çok özel ve anlamlı olduğunu söyleyerek, bayram öncesi özellikle çocuklara bayram sevinci ve heyecanı yaşattıkları için Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisine ve Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubuna teşekkür etti.

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, engelliler ve engelli ailelerinin sosyal ve toplumsal hayata adapte etmek adına yapmış oldukları çalışmaların yanı sıra özellikle ihtiyaç sahibi olan engelli ailelerine de destek vermek adına gayret gösterdiklerini söyledi. Altuntaş, “Engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına yapmış olduğumuz çalışmalarda bizleri her daim destekleyen veyanımızda olan Malatya Valiliğimize ve bağlı kurumlarına, Malatya Büyükşehir Belediyesine ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine çok teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul’da hayırsever bir işadamı tarafından gönderilen kumaşlar semt konaklarında eğitim gören giyim kursiyerleri tarafından kıyafete dönüştürülerek 100 aileye teslim edildi. Hayırsever bir iş adamı tarafından 100 aile için gıda paketi desteği verildi.

Programda giyim kursu kursiyerlerine vermiş oldukları destekten dolayı protokol eşleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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