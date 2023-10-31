Malatya Büyükşehir'e yeni atanan aday memurlara hizmet içi eğitim

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni atanan aday memurlara yönelik, kurum adaptasyonun sağlanması, kurumu daha iyi tanımaları amacıyla bilgilendirme ve uygulama eğitimi verildi.MALATYA (İGFA) -Malatya Büyükşehir bünyesinde çalışmak üzere yeni atanan aday memurlarageçtiğimiz hafta içerisinde öğleden önce ve öğleden sonra 2 oturum halinde hafta boyunca çeşitli eğitimler verildi.

Bir hafta süren hizmet içi eğitim semineri kapsamında aday memurlara, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve birim amirlerince yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapılan bu eğitim ile birlikte yeni atanan aday memurların kuruma adapte olmaları ve birimleri yakından tanımaları sağlandı.

Aday memur eğitimlerine katılan İmar veŞehircilik Dairesi Başkanı Seyithan Tekin, imar ve şehircilik konusunda yapılan çalışmalara değinerek, deprem sonrasında Malatya’da yapılan yeni planlamalar hakkında da bilgiler verdi.

Aday memur eğitimi veren İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, itfaiyecilik mesleğinin önemli olduğunu belirterek, mesleğin kutsal olduğunu vurguladı. Katipoğlu, Büyükşehir itfaiyesinin çok güçlü ve Türkiye’de ilk sıralarda yer alan bir teşkilata sahip olduğunu da söyleyerek, itfaiyecilerin dünyadaki en hızlı hazır kuvvet olduğunu söyledi.