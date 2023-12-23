Malatya Büyükşehir'den çocuklara Oyuncak Müzesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğüne bağlı Oyuncak Müzesinde “Müze Bizi Bekler Projesi” kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesinin Malatya’ya kazandırdığı Oyuncak Müzesi minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzeyi ziyaret eden öğrenciler doyasıya eğleniyor.

Sanat Sokağında bulunan müzeyi ziyaret eden minikler, çeşitli dönemlerde üretilen bez bebekleri, ahşap oyuncakları sergilenen alanda inceleme fırsatı buluyor. Oyuncakları inceleyen minik öğrenciler daha sonra Karagöz- Hacivat sine vizyonunu izleyerek eğlenceli vakit geçiriyor. Son olarak ahşap boyama etkinliğine de katılan öğrencilere, boyadıkları ahşap nesneler hatıra olarak veriliyor.

Oyuncak Müzesinde gerçekleştirilen etkinlikleri detaylı bir şekilde anlatan Oyuncak Müzesi Sorumlusu Turgay Karataş, “Müzemizde ahşap ve bez bebek oyuncaklar bulunuyor. Ayrıca Karagöz ve Hacivat sine vizyonunu izlettiğimiz Karagöz- Hacivat sahnesi, bulunmaktadır. Oyuncak müzemizi ziyaret eden çocuklarımız ilk önce ahşap ve bez bebek oyuncaklarının olduğu alanları geziyor. Akabinde de Karagöz ve Hacivat sahnesini inceliyorlar. Çocuklar oyuncakları gezdikten sonra etkinlik atölyemize geçiyoruz. Öğrencilerimiz burada çeşitli boyama etkinlikleri yapılıyor ve el becerilerini geliştiriyorlar.

Müzemiz 2023 yılında 2 bin öğrenciyi ağırladı ve bütün öğrencilerimizin doyasıya eğleneceği etkinlikler yapıldı. Ayrıca çocuklarımız için kütüphanemiz de mevcuttur. Kütüphanemizde çocuklarımızın hayal perdesini güçlendirecek kitaplarımız yer alıyor. Müzemizi ziyaret eden çocuklarımız buradan mutlu bir şekilde gidiyorlar.

Şunu belirtmek istiyorum Oyuncak Müzemizi ziyaret eden öğrenci sayımız 5 bini aşkın ama etkinlik yaptırdığımız öğrenci sayımız 2 bini buldu. Müzemizde gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri randevu alan okulların öğrencileri ile yapıyoruz. Okullar randevu alıyor, öğrenci sayısını belirtiyor bizlerde ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aralık ayı itibariyle de ocak ayına kadar randevularımız dolmuş durumda. Tabii bizlerde okullarla iletişim halindeyiz. Okulları arıyor, öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz, eğlenceli etkinliklere katılımlarını sağlıyoruz” dedi.