Malatya Battlagazi'de üç mahallede alt ve üst yapı tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı Alişar, Kemerköprü ve Serintepe mahallelerinde yapımı tamamlanan altyapı, üstyapı ve içme suyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek, gerçekleştirilen hizmetlerin bölgedeki vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Alişar, Kemerköprü ve Serintepe mahallelerindeki altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın inceleme gezisine, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve bölge muhtarları ve vatandaşlar eşlik etti.

Battalgazi ilçesinin Alişar, Kemerköprü ve Serintepe mahallelerinin sorunları çözen Büyükşehir Belediyesi, bölgede 80 kilometrelik asfaltlama ve 80 kilometrelik içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı. Öte yandan altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan bölgede MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 600 tonluk su deposu da yapıldı. Böylelikle yazın su sorunu yaşayan bölgedeki vatandaşların sorunu Malatya Büyükşehir Belediyesitarafından çözüme kavuşturuldu.

DAĞDEVİREN: 6. AY OLDUĞU ZAMAN MAHALLEMİZDE İÇECEK SU BULAMAZDIK

Mahallelerinde yaşanan sorunların Büyükşehir Belediyesince giderildiğini ifade edenAlişar Mahallesi Muhtarı Ramazan Dağdeviren,“2 yıl öncesine kadar 6. ay olduğu zaman mahallemizde içecek su bulamazdık. MASKİ Genel Müdürlüğüne müracaat yaptık. Müracaattan sonra MASKİ Genel Müdürlüğümüz 80 kilometrelik bir çalışma ile altyapı ve içme suyu hattımız yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle yollarımızda tahribatlar oluştu. Bu sorunumuzu da Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımıza ilettik. Yolumuzu da yaptılar ben tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca Alişar Mahallemize 600 tonluk bir su deposu yapıldı. Bu su deposu Alişar ve Kemerköprü mahallelerini su sorunundan kurtardı” diye konuştu.

Yapılan çalışmalar hakkından bilgiler aktaranBüyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, “Battalgazi ilçemizin Alişar, Kemerköprü ve Serintepe dediğimiz bölgede, altyapı, içeme suyu ve kanalizasyon çalışmaları MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından tamamlandı. Bizlerde bu bölgenin stabilize çalışmalarına bahar aylarından başlayıp, şu anda da birinci ve ikinci kat olmak üzere 80 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamladık. Yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Yapılan çalışmaların bölgedeki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’nın 13 ilçesi 718 mahallesinde Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Böyle bir hizmetin açılışında bulunmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın memnuniyeti bizi ziyadesi ile memnun ediyor. Arkadaşlarımızda sahada çalışarak vatandaşın memnuniyeti için büyük gayret gösteriyor. Malatya’nın 13 ilçesi 718 mahallesini tek tek gezdiğimizde Allah’a şükürler olsun ki her yerde şantiyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin çalışması var. Ayrıca ilgili ilçe belediyemizin de çalışması var. Yaptığımız çalışmalar AK Parti Belediyeciliğininen güzel örneğidir. Alişar bölgemizde de 80 kilometre asfalt 80 kilometrede altyapı çalışmaları yapılmış. Ayrıca bölgenin su sıkıntısını gideren 600 tonluk su deposu yapılıp, bitirilmiş. Bu çalışmaların yapılması o kadar kolay değil bir taraftan bin yılın felaketi olan deprem yaşamışız, depremin yaralarının sarılması gayreti içerisindeyken diğer taraftan da normal yatırımlarımızın herhangi bir inkıtaaya uğramadan çalışmalarımızı yapmaya yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın Malatya’mıza, Malatyalı hemşerilerimize, bölgede yaptığımız çalışmaların ise Alişarlı, Kemerköprülü ve Serintepeli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.