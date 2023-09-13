Malatya araç filosunu güçlendiriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye ve yenilemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen ‘Araç Teslim Programı’ ile 19 araç, gereç ve iş makinasını araç filosuna ekledi.MALATYA (İGFA) - Malatya’ya daha kaliteli bir şekilde hizmet sunmak amacıyla 2 adet Greyder, 1 adet Dozer D85, 8 adet Kazıyıcı Yükleyici, 8 adet Kamyon olmak üzere toplamda hibe edilen 19 aracın Malatya’ya ve Malatyalılara hayırlı olasını temenni eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi o yaranın sarılmasında ve aksaklığın giderilmesinde büyük gayretler gösteriyor. Bu konuda vatandaşımız müsterih olsun” dedi.

Başkan Gürkan’ın Malatya’ya büyük hizmetler gerçekleştirdiğini belirten MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan, Malatya’ya çok büyük hizmetler yapmıştır. Şahsım ve partim adına kendisine teşekkür ediyorum. Allah başarılarını daim etsin. Gündemimiz deprem. Vatandaşımızın barınması, can ve mal emniyetinin sağlanması noktasında emeği geçen başta devletimiz olmak üzere, Selahattin Gürkan Başkanımıza ve tüm belediye personeline teşekkür ederim. Böyle müstesna ve güzel bir dünde araç filomuzu yeniledik ve yenilemeye de devam edeceğiz. İlimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını, sağlıklı günlerde kullanılmasını dilerim” diye konuştu.

Depremin yaralarının birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağına vurgu yapanAK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan “Şehrimiz büyük sıkıntılar yaşıyor. Şehir belki de tarihinin en zorlu dönemlerinden geçiyor. Bu süreç içerisinde madde madde sayacağımız çok fazla gündemimiz var. O maddelerin her birinin kendi içerisinde farklı boyutlarını, katmanlarını vatandaşlarımızla birlikte yaşadığımız sıkıntılarımız var. Bunu yadsıyacak değiliz. Fakat beraberinde bu şehre ciddi emek ve çaba sarf eden insanlarımız, yöneticilerimiz var. Bu problemlerin hepsini zaman içinde aşacağımızı hep birlikte göreceğiz. Konteynerlerden kalıcı konutlara geçeriz, esnafı toparlarız, şehrin tüm aksını yaparız Allah’ın izniyle. Belediyelerle ilgili temel hizmetler sağlanır. Bunlarda problem yok. Malatya’ya yapacağımız en büyük fayda, şehirdeki negatif elektriğin kaldırılmasıdır. Şehirde negatif bir elektrik var. Bu negatif elektrik Malatya’ya orta ve uzun vadede katiyen fayda sağlamayacak bir şeydir. Sen ben kavgasını bırakıp hepimiz el birliğiyle bu işin üstesinden gelmeliyiz” şeklinde konuştu.

Malatya’ya yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Gürkan, yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hakikaten Türkiye’de en güçlü belediyelerden birisiyiz. Bir taraftan depremin yaralarını sararken bir taraftan da altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi, konteynerlerin altyapıları ile ilgili çalışmalarımız devam ederken diğer taraftan da devam eden büyük projeleri yapmaya devam ediyoruz.

düttü olmasın” dedi.

YAZICI: MALATYA’YI DÜNYA ŞEHİRLERİ ARASINA ALMAK İÇİN GAYRET EDECEĞİZ BU İŞİN BAŞ AKTÖRÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİDİR

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise konuşmasında, “Büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı iş makinalarının teslimi için bir aradayız. Malatya depremden dolayı zorluk yaşıyor. 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı, bu nedenle bazı sorunlar devam ediyor. Tabii sorunların bir kısmını aştık. 27 gün önce Malatya’ya geldim. İyi ki bu şehirdeyim. Malatyalı vatandaşlara yardımcı olmaya dualarını almaya geldim. Allah’ın izniyle bu zorlukların hepsi aşılacak. Depremin sorunlarını bilen biri olarak, bu sorunların hepsinin ortadan kalkacağını belirtmek istiyorum. Marmara depreminde etkilenen illeri biliyoruz. Oralar nasıl toparlandıysa, Malatya’da toparlanacak ve eskisinde daha iyi olacaktır. Birbirimizin moralini bozmadan çalışmalarımıza devam edelim. Yapılan emekleri, iş ve işlemleri yok saymayalım. Buradaki görev sürem boyunca bir katkım olduysa ki olacağına inanıyorum çünkü o gayret içerisindeyim. ‘Malatya’da bende şuraya dokunmuştum’ deme şerefine nail olmak istiyorum. Malatya’yı dünya şehirleri arasına almak için gayret edeceğiz. Tabii bu işin baş aktörü Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Bizlerde buna katkı sunmaya devam edeceğiz. Ben Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu tüm araçların şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.