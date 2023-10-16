Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ne öğrencilerden tam not

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile yapımı tamamlanan ve kısa bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi, Malatya’daki öğlencilerin uğrak noktası haline geldi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucunda kütüphanesi olmayan Malatya’ya kazandırılan Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi, özellikle deprem sonrasında ders çalışma ortamı noktasında bazı sıkıntı yaşayan öğrencilere rahat bir nefes aldırıyor.

Hemen her yaş gurubuna hitap eden Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nin bünyesinde; 5 bin 500 metrekare kapalı otopark, çok amaçlı salon, çocuk kütüphanesi, okul öncesi kütüphanesi, gençlik merkezi, kafe, kitaplık, serbest çalışma alanları, kent arşivi, multimedya alanı, görsel ve işitsel materyaller alanı, 220 kişilik konferans salonu, tenis, bilardo ve satranç alanları yer alıyor.

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ne ders çalışmaya ve kitap okumaya gelen öğrenciler, kütüphaneye gelerek kaliteli vakit geçirdiklerini ve nezih bir ortamda ders çalıştıklarını belirttiler. Ayrıca kütüphanede internetin olmasının büyük avantaj olduğuna da değinen öğrenciler, kütüphanenin yapımında emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkürlerini iletti.