Mahmut Demirtaş Mardin'de kalbi için pedalladı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, “Dünya Kalp Günü” kapsamında düzenlenen 'Kalbin İçin Pedalla' bisiklet turu etkinliğine katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak için her yıl kutlanan “Dünya Kalp Günü” etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve bisiklet gruplarının desteğiyle 'Kalbin İçin Pedalla' sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Mahmut Demirtaş, açılan bilgilendirme stantlarını gezerek bilgiler aldıktan sonra Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser taramasında başarılı çalışmalar yapan 6 sağlık çalışanına hediye edilen bisikletlerini vererek çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Vali Demirtaş, daha sonra kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 100'den fazla bisikletçinin katıldığı 3 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen bisiklet turunun startını verdi.

Vali Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet sürmenin sağlığa faydalarına değinerek şunları söyledi:

“Bisiklet sürülmesi hareketli yaşam, kalp sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Yeme içmemize çok dikkat etmemiz lazım. Buna dikkat edersek çok daha sağlıklı bir hayat idame ettirebiliriz. Çünkü kalbin işlevi çok fazla. Stresten uzak olmamız lazım. Kalbimizi çok iyi korumamız lazım. Bunun için vatandaşlarımıza özellikle yürüyüş yapmayı ve bisiklete binmeyi tavsiye ediyoruz.”

Etkinliğe; Vali Demirtaş’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hasan Baysal, sağlık çalışanları, bisiklet tutkunları ve vatandaşlar katıldı.