Maharetli Eller 1 yaşında

Kayseri'nin Talas Belediyesi destekleriyle kurulan S.S. Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifinin birinci yılı kutlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kooperatife üye kadınlar tarafından ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında Talas Belediyesi’nin destekleriyle her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı için program düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Talas Maharetli Eller Kadın Girişi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin, “Bilindiği gibi kooperatifimiz 2020’de kuruldu ama merkezimizi geçen yıl bu tarihte açmıştık. Bu da pazar ile rastlaşınca hep beraber olarak bir anı olsun, kutlayalım istedik. Desteklerinize ve ayaklarınıza sağlık.” dedi.

Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve kooperatif kurucu üyesi Necla Çelebi Erkara, derneğin çıkardığı ilçenin damak lezzetlerinin yer aldığı ‘1 Kazanda 3 Kepçe’ isimli yemek kitabının da birinci yılı olduğunu belirterek, destekleri için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“MÜTHİŞ BİR MOTİVASYON SAĞLIYOR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Maharetli Eller ile buluşalı 3 yıl oldu ama 2 yıl pandemi arasında sıkıntılı günler geçti. İnşallah öyle günler bir daha gelmez. Maharetli Eller son bir yıldır son derece aktif. Yönetim kurulu üyeleri hep iş insanları, akademisyen ve meclis üyeleri. Kendilerinin burada alışa satışa bir ihtiyaçları yok. Ancak ev hanımlarının ekonomiye katkıda bulunmaları için müthiş bir motivasyon sağlıyorlar. Kooperatif çok başarılı ilerliyor. Belediye olarak kendilerinin her zaman destekçisiyiz. Ayda iki pazar günü de ürünleri alıcısıyla buluşturup ekonomiye katkı sağlıyorlar. Nice yıllar diliyorum.” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZIN SAYESİNDE BU HALE GELDİ”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifinin diğerlerinden farkı olduğunu ifade ederek, “Kooperatifimiz sadece üyelerine ürettirip satmakla kalmıyor, 100 civarında ihtiyaç sahibi kadına destek oluyor. Daha önemli yönü ilçemiz ve ilimizin sosyal ve kültürel yapısına, dokusuna katkısı bulunuyor. Eğitim ve sosyal faaliyetler düzenliyor. Bu anlamla güzel bir şey. Dernekle birlikte kooperatif el ele verince güzel şeyler ortaya çıkıyor ama belediyemizin desteği olmazsa buna da imkan yok. Böylesine güzel bir mekanı sayın belediye başkanımız tahsis etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sadece kooperatife değil ilçemizin tümüne katkıda bulunmuş oluyor. Bizler de misafirlerimiz geldiğinde burayı gezdirip dokuyu gösterip alış veriş yaptırıyoruz. Tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından heyet tarafından Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifinin birinci yıl pastası kesilerek kutlandı.

Daha sonra kadınlar tarafından yılın ilk Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarında birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin yanı sıra el işi ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar çok sayıda ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

M.Uzel 16 Oca 2023