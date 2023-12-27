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Mahallelere ulaşım kısalıyor

YAŞAM 27.12.2023, 07:43
Mahallelere ulaşım kısalıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı Gümüşyaka Mahallesi’ni Hacıyusuflar Mahallesi’ne bağlayan Eren yayla yolunda asfalt öncesi stabilize çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yenilenen yolun ulaşıma açılması ile birlikte bölge mahallelerine ulaşım yarım saat kısalmış olacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Elmalı, Hacıyusuflar Mahallesini Gümüşyaka Mahallesi’ne bağlayan Eren yayla yolu olarak bilinen yaklaşık 10 kilometrelik yolda genişletme, onarım ve alt yapı çalışması yapıyor. Gerek görülen yerlere yağmur suyunun tahliyesi için beton büzler yerleştiriliyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan ve yaz aylarında yaylaya çıkan vatandaşların sıklıkla kullandığı engebeli yol artık daha güvenli bir ulaşım sağlayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Dereköy, Yörenler, Macun ve Hacıyusuflar mahallesi Eren yayla yolunu kullanarak Elmalı Korkuteli karayoluna daha kısa mesafede ulaşım sağlanacak.

MUHTARI ÖZ’DEN TEŞEKKÜR

Gümüşyaka Mahalle Muhtarı Hüseyin Öz, bölge halkı için son derece önemli olan grup yolunda gerçekleştirilen çalışmalar için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Yolun daha önce çok dar ve engebeli olduğunu söyleyen Muhtar Öz, “Özellikle kış aylarında kar ve yağışlarda kullanılamayacak hale gelen bir yoldu. Yolumuzla ilgili yaşanan sıkıntılarımızı Muhittin Başkanımıza ilettik. Verilen talimatla hemen çalışmaları başlattı. 10 km’lik yolumuzda ekiplerimiz hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Şu anda altyapısı tamamlanmak üzere önümüzdeki günlerde de asfaltlaması yapılacak. Bölgeye ulaşımı da son derece kısaltacak olan. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm çalışanlarına bölge halkım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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