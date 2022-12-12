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“Mahallede Dayanışma Var” projesiyle buz pistinde buluştular

YAŞAM 12.12.2022, 10:30
“Mahallede Dayanışma Var” projesiyle buz pistinde buluştular

Kentin arka sıralarında yaşayan İzmirliler için birçok projeyi hayata geçiren, dezavantajlı çocukların yaşamlarını kolaylaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “Mahallede Dayanışma Var” projesi kapsamında 200 gönüllü genç ile 100 kardeş Aşık Veysel Buz Pisti'nde doyasıya eğlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kent yaşamında fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin arka sıralarına dokunmaya devam ediyor. “Mahallede Dayanışma Var” projesiyle gençlerin hayatına dokunan Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından gönüllülerle kardeşleri buluşturmayı sürdürüyor.

Konak Ballıkuyu, Bornova Çamkule ve Buca Göksu mahallelerinde yaşayan 100 kardeş ile 200 gönüllü, Aşık Veysel Buz Pisti'nde ilk defa paten kaymanın keyfini çıkardı. Gönüllülerin destekleriyle buz pistinde zaman geçiren çocuklar doyasıya eğlendi. 19 Kasım’da başlayan proje kapsamında gönüllüler ve çocuklar tiyatrodan Doğal Yaşam Parkı gezisine, Körfez turundan mahalle etkinliklerine kadar birçok programda bir araya gelecek. Ayrıca projede ailelere ve çocuklara uzman psikologlar ve çocuk gelişimi uzmanları tarafından akran zorbalığı ve benzeri çocuk gelişimi eğitimleri veriliyor.  

Bornova Çamkule bölgesindeki gönüllülerden Dilay Bayrav, “Çocuklar şu an çok mutlular. Hatta dün gece uyuyamadıklarını söylediler. Dezavantajlı bölgede yaşayan çocuklar önceliğimiz” dedi. Çocuklar ise çok eğlendiklerini ve bir daha gelmek istediklerini söyledi.   

Mahallede Dayanışma Var projesiyle 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ya da mezunu gençler, ilköğretim 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileriyle buluşturularak paylaşma ve dayanışmayı deneyimlemeleri hedefleniyor. Aynı zamanda Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, barışçı, düşünen, sorgulayan, özgüven sahibi, çevreye duyarlı, farklı görüş ve inançlara saygılı, ayrımcılıktan uzak bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Çalışma, her sene kasım ve mayıs ayları arasındaki cumartesi günleri yapılıyor. Proje gönüllüleri önceden ev ziyaretleri ile belirlenen ailelerin evlerine konuk oluyor, uzman ekipler tarafından belirlenen etkinlikler çocuklarla birlikte uygulanıyor.

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