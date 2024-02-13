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Mahalle nefes alacak!

YAŞAM 13.02.2024, 07:13
Mahalle nefes alacak!

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Muratdede Mahallesi’nde sosyal yaşama katkı sunacak, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların keyifli bir şekilde vakit geçireceği park ve halı sahanın açılışını yaptı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin Muratdede Mahallesi’nde yapımını tamamladığı park ve halı sahanın açılış töreni yapıldı. Park ve halı sahanın açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Park ve halı sahaya sevinen çocuklar açılış öncesi Başkan Zolan’ı sevgi gösterileriyle karşılayarak, “En büyük Başkan” sloganı attı. Başkan Zolan bir süre çocuklarla ilgilenerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Açılış töreninde MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz eserlerin hayırlı olmasını dileyerek Başkan Zolan’ın hiçbir fark gözetmeden herkesin belediye başkanlığı yaptığını anlattı. AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör ise bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için Başkan Zolan’a teşekkür ederek, park ve halı sahanın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

“Gece gündüz gayret gösteriyoruz”

Başkan Zolan göreve geldikleri ilk günden bu yana her mahalleye hizmet etmek için koştuklarını belirterek, “Sorunları çözmek, vatandaşlarımızın talebini karşılamak için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Şükürler olsun ki önceki dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile başlayan, bizimle devam eden bu hizmet destanı ile Denizli’miz bugün başka bir noktaya geldi. Birçok güzelliklerle buluştu, birçok sıkıntıları giderdik. Bundan sonra da aynı anlayışla, vatandaşlarımızın desteği ve dualarıyla Denizli'yi daha ileriye götürmek için gece gündüz çalışacağız” dedi. Başta altyapı ve üstyapı olmak üzere Muratdede Mahallesi’nde hayata geçirdikleri yatırımları anlatarak, bölgedeki bir taziye ziyaretinde çocukların ve kadınların kendisinden park ve halı saha talebi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, uzun uğraşlar sonucu vatandaşların talebinin yapılacağı arsa sorununu da çözdüklerini söyledi.

“Birlikte başardık”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Milletin parasını millete hizmet etmek için ayırıyoruz’ dedik ve arsanın satış ihalesinin ardından kolları sıvadık ve bugün bu güzel hale geldi. Çocuklarımız, hanım kardeşlerimiz park ve halı sahamızda spor yapacak, gönüllerince vakit geçirecek. Mahallemize şirin ama işlevi de çok çok üst seviyede bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” Söz konusu yatırımın kendisi için manevi boyutunun çok yüksek olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Bunu birlikte başardık. Muratdede Mahallesi’nin şu anda kapalı pazaryeri var, doğalgazı var, altyapısı ve üst yapısı tamam. Allah’ımın izniyle inşallah yola devam. Tesisimiz tekrar hayırlı uğurlu olsun” dedi. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Başkan Zolan’ın “Denizli merkezde ne varsa mahallelerimizde de o olacak” sözünü hatırlatarak, “Hamdolsun şehrimizin her bir noktası destansı hizmetlerle buluştu” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, “Biz sadece ve sadece hizmet ediyoruz. Sadece bu millete hizmet etmeyi Allah’ın bir lütfu olarak görüyoruz. Osman Zolan Bey kardeşim Denizli’nin tamamında muhteşem işler yapıyor” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla oynadı, halı saha maçını başlattı

Konuşmanın ardından park ve halı sahanın açılış kurdelesi dualarla kesildi. Açılışın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler park ve halı sahada incelemede bulundu. Çocuklarla bir süre parkta oynayan, minikleri salıncak ile sallayıp keyifli vakit geçiren Başkan Zolan, halı sahadan gerçekleştirilen futbol maçının başlangıç vuruşunu yaptı. Bir süre karşılaşmayı izleyen Başkan Zolan daha sonra halı sahada penaltı atışı yaptı.

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