'Mahalle Mutfakları' İzmit’in her bölgesine yayılıyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve vatandaşların temel beslenme haklarına erişebilmesi adına hizmete sunduğu Mahalle Mutfakları Projesi, Hacıhızır Mahallesinde de hayata geçtiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından orta veya düşük gelir sınıfına dahil olan vatandaşların temel beslenme haklarına düşük fiyata erişebilmesi amacıyla hayata geçirilen Mahalle Mutfakları Projesi, Serdar, Topçular ve Turgut Mahallelerinin ardından Hacıhızır Mahallesinde de hizmet vermeye başladı. Hacıhızır Mahallesinin komşusu olan Terzibayırı Mahallesi sakinleri de hizmetten faydalanabilecek.

3 çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin KDV dahil 5 TL olarak satışa sunulduğu projeden Hacıhızır ve Terzibayırı Mahalleleri sakinleri, Akşemsettin İlkokulu karşısında bulunan Rahmi Seymen binasından faydalanabilecekler. İzmit Belediyesinin temiz ve güvenilir Aşevinde hazırlanan yemekler her Salı ve Perşembe günleri saat 12.30- 14.30 arasında vatandaşın hizmetine sunulacak.

HER SALI VE PERŞEMBE GÜNÜ

Konu ile ilgili dağıtım bölgesinde açıklama yapan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak mahalle mutfağı uygulamamızın 4. şubesini açmış bulunuyoruz. Hacıhızır ve Terzibayırı Mahallesinden gelen taleplerimiz üzerine ortak bir nokta olan hizmet binamızda mahalle mutfağımızın ilk gününde bir aradayız. Mahalle mutfağı uygulamamız sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden birisidir. 3 çeşit yemeğimizi 5 lira karşılığında özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize vermiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.

“FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Proje ile ilgili görüşlerini dile getiren Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, ‘’Terzibayırı Mahalle Muhtarımızla istişare ederek İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne talebimizi iletmiştik. Güzel bir proje her iki mahalleye de faydalı olacağını düşünüyorum. Ülkemizin sosyal ekonomik durumuna bakarsak ihtiyaç sahibi aileler çoğalıyor. Umuyorum mahallelerimizi çoğaltarak daha fazla aileye faydamız olur. Böyle bir uygulama için İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.