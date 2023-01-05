'Mahalle Mutfakları' İzmit'te yüreklere dokunuyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin vatandaşların temel beslenme haklarına erişebilmesi amacıyla hayata geçirdiği Mahalle Mutfakları, her hafta Salı ve Perşembe günleri hizmet vermeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına yenilerini eklemeye devam eden İzmit Belediyesi, Mahalle Mutfakları projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yüreklerine dokunuyor. Dezavantajlı bölgelerde vatandaşların temel beslenme haklarına insanlık onuruna uygun şekilde ve düşük fiyata erişebilmesi amacıyla devam eden Mahalle Mutfakları projesinde 3 çeşit yemek KDV dahil 5 TL üzerinden satışa sunuluyor.

Proje ile ilgili bilgi aktaran İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, “İzmit Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün öncülüğüyle Mahalle Mutfakları projemizi başlattık. Dezavantajlı bölgelerde ikamet eden ve sosyo-ekonomik açıdan da alt, orta ve düşük gelirli sınıflara dahil olan vatandaşlarımıza hizmet amacıyla özellikle insanlık onuruna uygun şekilde projemizi başlattık.

“3 ÇEŞİT YEMEK 5 TL”

Projemiz 27 Aralık tarihinde başladı. Vatandaşlarımıza 3 çeşitten oluşan bir kişilik yemeği KDV dahil 5 TL’den sunuyoruz. Mahalle Mutfaklarımız Salı ve Perşembe günleri 14.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu projeyi yaygınlaştırmak adına da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aşevimizde günlük olarak üretilen bu yemekler paketlenerek vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu anlamda ben çalışan emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “İzmit Belediyesi olarak Aşevi’nde yapmış olduğumuz 3 çeşit yemeğimizi Salı ve Perşembe günleri öncelikli olarak Topçular ve Serdar Mahallesi’nde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 5 TL karşılığında kişi başı 3 çeşit yemek alınabiliyor. Yemekler gıda mühendisimizin kontrolünde hazırlanıyor. Bundan sonraki süreçte de dezavantajlı bölgelerimizde ihtiyaç ve talepler halinde yemeklerimizin satışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.