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Mahalle düğününde kavga 1 bekçi şehit, 4 bekçi yaralandı

YAŞAM 21.08.2022, 09:22
Mahalle düğününde kavga 1 bekçi şehit, 4 bekçi yaralandı

İstanbul Şişli’de sokak düğünü ihbarı alan 5 bekçi, düğün sahipleriyle çıkan arbedede biber gazı kullandı. Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit olurken, 4 beki ise yaralandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Şişli’de sokak düğünü ihbarı alan 5 bekçi, düğün sahipleriyle çıkan arbedede biber gazı kullandı. Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit olurken, 4 beki ise yaralandı.

Şişli Kuştepe Mahallesi’nden meydana gelen olayda, bekçilere düğün sahipleri taş ve sopa ile karşılık verdi. Darbelerden yerde kalan bekçi Oltan Koca, biber gazının da etkisiyle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Koca, hayatını kaybetti, diğer 4 bekçi, aldıkları darbelerden dolayı hastanede tedavilerine devam edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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