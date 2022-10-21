Mahalle arası çöplükteki yangın! İtfaiye yetişmeseydi...

Eskişehir Odunpazarı Dede mahallesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.ESKİŞEHİR (İGFA) - Tarihi Odunpazarı bölgesi içerisinde yer alan Dede Mahallesi Kalabak sokakta bir evin bahçesinde yangın çıktı. Bahçede birikmiş olan kağıt ve kartonların tutuşması ile başlayan yangını gören Odunpazarı Zabıta ekipleri, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirdi.

Evin çatısına da sıçrayan yangına müdahale için kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önledi. 3 araç ve 7 personel ile yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını belirten Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar, “İtfaiye ekipleri çok kısa sürede olay yerine geldiler. Bu sayede yangın, daha büyük zararlara yol açmadan söndürüldü. İtfaiye görevlilerine gösterdikleri büyük çaba için çok teşekkür ederiz.” dedi.

İtfaiye ekipleri, yanıcı özelliği olan maddelerin bilinçsizce depolanmaması gerektiğini hatırlatarak bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.