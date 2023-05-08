MAG eğitimleri başladı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) programı eğitimleri başladı. Mayıs ayı boyunca devam edecek teorik eğitimin ardından projenin ilk aşaması enkaz başında uygulamalı eğitimle sona erecek.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin MAG programı kapsamında arama-kurtarma, yapı ve enkaz bilgisi gibi konuları içerin eğitimler başladı.

Her mahallede afet gönüllü grubu oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında eğitimler Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılan GEA tarafından veriliyor.

Muratpaşa’daMAG olmak için 55 mahalleden bin 27 kişi başvuruda bulundu. Mayıs ayı boyunca devam edecek eğitimler 11 başlıkta gerçekleştiriliyor. İlk müdahale, afet bilinci, afet anatomisi, gönüllülük, ilk yardım, arama-kurtarma gibi başlıklardaki eğitimler Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), Değirmenönü Kültür Merkezi, Soğuksu Yaşlı Evi ve GEA Gönüllülük Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

10 saatlik teorik eğitimin tamamlanmasının ardından gönüllüler, enkaz başında uygulamalı eğitim alacak.