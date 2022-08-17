MAG-DER'den Yalova'ya anlamlı ziyaret

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi yıldönümünde MAG ekipleri Yalova Deprem Anıtı'nda buluştu.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Yalova'da düzenlenen anma programına çok sayıda vatandaş ve protokol iştirak etti.

Bursa MAG -DER ekipleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma gurup sorumlusu Sevgi Terzi eşliğinde Orhangazi ve Gemlik Ekipleri olarak katıldılar .

MAG ekipleri Yalova MAG ekiplerinin açmış olduğu stantlarda vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıp sinevizyon eşliğinde eğitim verdiler.

Afet zedelerle de bir araya gelen MAG ekipleri duygulu anlar yaşadı.

Bursa MAG -DER il Başkanı Yusuf Yumru Marmara depreminin 23. yılında Yalova ekipleri ile birlikte olmak vatandaşlar ile buluşmak bizler için çocuk anlamlıydı dedi

Yumru tüm olumsuzluklara rağmen aynı acılar yaşanmasın diye uğraşmaya devam edeceklerini ifade etti