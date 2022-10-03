Madencilerden sektörü anlatan reklam filmi

Maden ihracatçıları, kamuoyuna gerçekleri anlatmak için reklam filmi hazırladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) maden sektörü ve madencilik mesleği algısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Madencilik ile ilgili bir reklam filmi hazırlayan İMİB Yönetimi, kamuoyunda oluşturulmaya çalışan algıyı değiştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki maden sahalarında yapılan işlemleri, şeffaflıkla ve akademik verilerle paylaşan İMİB Yönetimi, son olarak madencilik sektörünün anlatıldığı bir reklam filmi hazırladı.

‘Meslekleri Tanıyorum’ başlıklı reklam filminde hayatın her alanında madenin olduğu vurgusu yapılırken, reklam filminin yüzü ise öğrencilerle birlikte Madencilik Sektöründe Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Mühendis Banu Çolak oldu.

Sağlık sektöründen eğitime, evde kullanılan beyaz eşyalardan ülke güvenliğine kadar madenlerin ne kadar büyük bir önem taşıdığının vurgulandığı, ‘Hayatımız Maden’ sloganın işlendiği reklam filminde, birçok önemli eşyanın hammaddesi olan madenlere, hayatın her alanında ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.