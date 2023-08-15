Macera Adası ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından yapımına devam edilen Galle Park projesi içinde yer alan “Macera Adası” ile her yaştan ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.GAZİANTEP (İGFA) - “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” anlayışıyla Gaziantep Büyükşehir, ailelerin çocuklarıyla beraber eğlence dolu bir gün geçirmelerine olanak sağlayacak Macera Adası, yaklaşık 40 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Parkta; hava bisikleti, serbest düşüş, macera kulesi ve parkurlar, zipline, dev salıncak, survivor parkuru, çocuk macera oyun alanı, okçuluk ve paintball gibi birbirinden farklı etkinlik alanları bulunuyor.

ADRANALİN SEVENLERİN UĞRAK NOKTASI OLACAK

Ziyaretçilere adrenalin dolu bir gün geçirmek için bütün alt yapıya sahip macera adasında kurulacak Macera Kulesi, 15,5 metre yüksekliğinde, 3 ayrı kattan oluşan 18 parkur ve oyun çeşidini barındıracak.

Kulede serbest düşüş, tırmanma duvarı, yapay kaya tırmanma duvarı aktiviteleri başta olmak üzere kuleden karşıdaki platforma bağlanan 220 metre uzunluğunda bir zipline hattı da yer alacak. Ayrıca adada adrenalin sevenlerin en çok ilgisini çeken 11 metre yükseklikte dev salıncak da tasarlanacak.

Diğer yandan 3 bin 650 metrekare alanı dolduran paintball alanı, 450 metre parkur uzunluğuyla grup etkinliklerine olanak tanıyacak. Bunun yanı sıra ada projesinin tamamlanmasıyla da yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte ve 100 metre parkur uzunluğuna sahip hava bisikleti adada macera tutkunlarını karşılayacak.

Öte yandan sporseverler için de birçok aktivite alanı bulunan adada, 10x20x metre alana sahip 5 adet kulvar ve hedef tahtası olan okçuluk sahası da bulunacak. 720 metrekare alana yayılan survivor parkurunda da içinde; mini tırmanma duvarı, hedefe atış oyunu, zigzag geçiş oyunu, kütük köprüsü, puzzle engeli geçişi, komando parkuru gibi çeşitli oyun alanlarıyla misafirler parkta keyifli anlar yaşayacak.