Maaşını otobüste unutulan Zeliha teyzenin imdadına kadın şoför yetişti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nde görevli kadın şoförün duyarlılığı sayesinde, Zeliha Dursun isimli vatandaş, kaybettiği parasına kavuştu.MERSİN (İGFA) - Tarsus’a bağlı Akgedik Mahallesi’nde ikamet eden 69 yaşındaki Zeliha Dursun, Yarenlik Alanı girişinde bulunan merkez PTT şubesinden yaşlılık maaşını çekip mendile sararak, şalvarının cebine koydu.

Zeliha Dursun, ardından 216 nolu Gazipaşa-Bolatlı-Akgedik hattında çalışan Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma aracına bindi. Otobüste yolculuk yaptığı esnada, parasının sarılı olduğu mendilini düşüren Dursun, durumu fark etmedi ve bir süre sonra otobüsten indi.

Otobüs şoförü Emine Kuçin seferini bitirip merkez birime geldiğinde, otobüsün içinde yerde düğüm atılmış halde bulunan mendili fark etti. Durumu birim amirlerine iletti. Mendil açıldığında içerisinde bir miktar para ve bir adet su faturası bulundu. Su faturasından yola çıkılarak, Akgedik Mahallesi’nde yaşayan Zeliha Dursun’a ulaşıldı ve parası tutanakla teslim edildi.

Şoför Emine Kuçin parayı sahibine teslim ederek, “Seferim bittikten sonra aracımı temizlerken, aracımın içerisinde bir mendilin içerisinde, kapalı bir şekilde bir şey buldum. Amirlerime, idareye teslim ettim. İçinde teyzemizin parası ve bir adet su faturası bulunmaktaydı. Su faturasında yer alan adresten, teyzemize ulaştık ve parasını kendisine teslim ettik” diye konuştu.

Parasını eksiksiz şekilde aldığı için mutlu olan Zeliha Dursun, “Parayı buldum, sevindim. Teşekkür ederim” dedi.