LÖSEV’e bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin

LÖSEV, Ramazan ayında ‘Bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin’ sloganıyla, birçok ailenin sofrasına bereket taşıyor.

Esmanur GÜLBAHAR/Ahmet GÜNAY/M.Taha ÇELİKBAŞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 25 yıldır Türkiye’nin en güvenilen vakıflarından olan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Ramazan ayının ilk gününden itibaren içerisinde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği ürünleri içinde bulunduran yardım kolilerini, lösemi ve kanser tedavisi gören hastalara ulaştırmaya devam ediyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (Lösev) Bursa İl Koordinatörü Aslı Sakarya, LÖSEV’in Ramazan ayı faaliyetleriyle ilgili Herkes Duysun muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının başlamasıyla gıda kolilerinin hastalara ulaştırılmaya başlandığını belirten Lösev Bursa İl Koordinatörü Aslı Sakarya, “Bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin sloganımız ile birlikte Ramazan ayında da vakfımıza kayıtlı tüm hastalarımıza yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Her ay yapmış olduğumuz maddi yardımların yanı sıra özellikle Ramazan ayında sofraların bereketli geçmesi açısından tedavisi devam etmekte olan hastalarımız öncelikli olmak koşuluyla, Ramazan gıda kolilerimizi ulaştırmaya başladık. 16 Mart Cumartesi günü de Bursaspor Timsah Arena Stadyumu içerisinde ailelere gidecek yüzlerce koli hazırladık ve gönderim sağladık.” dedi.

LÖSEV’İN TEK KAYNAĞI TÜRK HALKININ BAĞIŞLARI

Fitre, zekat ve fidye bağışlarının, hastalara ulaştırılan yardımlarda tek kaynak olduğunu dile getiren LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Sakarya, “Ramazan ayı içerisinde saha çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Lösemili çocuklar başta olmak üzere yetişkin kanser hastalarımıza da ulaşmak için yoğun bir şekilde hastane ziyaretlerimizi de sürdürüyoruz. Vakıf olarak Ramazan ayı içerisinde fitre, zekat ve fidye bağışlarını da kabul ediyoruz. Bu bağışlar bizler için oldukça önemli çünkü hastalara ulaştırdığımız yardımlarda tek kaynağımız bu bağışlardır. Türk halkının destekleri ile LÖSEV yardımları ulaştırıyor. Biz hastaların hayatlarına dokunup bu süreci kolay atlatabilmeleri adına destek oluyoruz. Bağışçılara bir kez daha seslenmek istiyorum: Fitre ve zekat bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin diyoruz.” şeklinde konuştu.

LÖSEV’E NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Lösev’e bağış yapmak için birçok yol olduğunu belirten Sakarya, “Ofise gelip ziyaret edebilirler, nakit ya da kredi kartı ile resmi bağış makbuzu alarak bağışlarını gerçekleştirebilirler. İnternet bankacılığı uygulamalarından da bağış yapabilirler. Gıda kolisi anlamında destek olunabiliyor. PTT’lerden posta çeki ile herhangi bir masraf ödemeden LÖSEV adını vererek bağışta bulunabilirler. SMS olarak da FİTRE yazarak 1998’e gönderebilirler.” dedi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT! LÖSEV BAĞIŞ TOPLAMAZ, BAĞIŞ KABUL EDER

LÖSEV adına para toplamaya çalışan dolandırıcılar olduğunu, LÖSEV’in kesinlikle sokakta, elden bağış toplayan bir kurum olmadığını vurgulayan Sakarya şu ifadeleri kullandı:

“LÖSEV bağış toplamaz, bağış kabul eder. Ofisten, lösev.org.tr adresinden, internet bankacılığından ya da 0321 447 06 60 numarasından arayarak güvenli bir şekilde bağışlarını gerçekleştirebilirler. Sokakta karşılarına çıkan LÖSEV’in ismini kullanarak bağış toplayan kimseye itibar etmesinler. LÖSEV tamamen resmi yollardan bağışları kabul eder ve hastalarına ulaştırır.”