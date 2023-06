LÖSEV kurban bağış bedelini belirledi... Her kurban lösemili çocuklara can olacak!

LÖSEV, bu yılın Kurban Bayramı kampanyasını başlattı. LÖSEV, bu yıl için kurban bağışı fiyatını 5 bin 450 TL olarak belirlediğini duyurdu.BURSA (İGFA) - 25 yıldır kanserle mücadelede en ön safta yer alan LÖSEV, Kurban Bayramı sevincini lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların yanı sıra yetişkin kanser hastalarının da evlerine taşıyor.

LÖSEV, yardımlaşmanın ve paylaşmanın ortak mutluluğunu, 20 yıldır vekaleten kurban kesimleriyle ve “Mutlu Et Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği Türkiye geneli et dağıtımlarıyla, sadece veren elden alan ele değil aynı zamanda gönülden gönüle ulaştırıyor.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 20 yıldırvekaleten kurban kesimlerini sadece yurtiçindeki et entegre tesislerinde, hijyenik koşullara ve dini vecibelere uygun olarak gerçekleştiriyor ve ailelere her ay düzenli olarak et ve et ürünü paketleri ulaştırıyor.

Vekaleten kurban kesimleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet, cevaz ve esaslarına uygun olarak, Vakıf gözlemci personelleri, noter, veteriner hekim, din görevlisi, firma yetkilisi, kalite güvence sorumlusundan oluşan bir heyet huzurunda vekalet veren bağışçılarınisimleri tek tek okunarakgerçekleştiriliyor. Vekaleten adak kesimleri Arife Günü, vekaleten kurban kesimleriise Kurban Bayramı’nın ilk üç günündegerçekleştiriliyor. Tüm kesimler, vekaleten kurban bağışlarını yapan bağışçıların talepleri doğrultusunda kesim süresince görüntülü kayıt altına alınıyor bağışçılar kesimleri gerçekleştikçe bilgilendiriliyor.

LÖSEV yetkilileri, vekaleten kurban kesimi hizmetinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için vekaleten kurban bağışında bulunacak vatandaşlara, bağışlarını son güne bırakmamaları konusunda çağrıda bulundu.

BAYRAM BAĞIŞLARIYLA HAYAT VERİLİYOR

Bu arada LÖSEV’e kayıtlı ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip. Bu nedenle, vekaleten kurban bağışları ile sağlanan et ve et ürünü destekleri, tedavi süresinceprotein ağırlıklı beslenmesi gereken lösemili çocuklara can oluyor. Bugün 70 bini aşkın ve sayıları gün geçtikçe artan, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri ile yetişkin kanser hastalarına bayram bağışları sayesinde; tedavide ihtiyaç duydukları yurtiçi ve yurt dışı tüm ilaçlar, yoğun bakım süreçleri, eğitimlerine katkı sağlanıyor, Sosyal ve psikolojik desteklerin yanı sıra giysiden gıdaya, kıyafetten oyuncağa, mobilyadan beyaz eşyaya tüm ayni ihtiyaçlarına da kalıcı çözümler yaratılıyor. Geziler, eğitici kamplar gibi etkinliklerle bu süreçte en az ilaçlar kadar etkili moral ve motivasyonlarına sosyal ve psikolojik destekler sağlıyor.