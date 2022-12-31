LÖSEV Kayseri'den renkli yılbaşı

Lösemili Çocuklar Yılbaşı partisinde toplanırken, yetişkin kanser hastaları da hayat bağları atölye çalışmaları ile bir araya geldiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

LÖSEV- Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 24 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında yılbaşı etkinlikleri ile lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukların ve yetişkin hastaların yanında. Her yıl hem hastanede tedavi gören hem de tedavilerine evde devam eden lösemi ve kanserli miniklere yeni yıl umudu aşılamaya çalışan LÖSEV önceden dilekleri alınan çocuklara sürpriz hediyelerle ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

MİNİKLERE BUBBLE ŞOV

Lösemi ve kanserle mücadele eden miniklerin partisi 30 Aralık Cuma günü Kayseri Radisson Blu Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Lösemi ve kanserle mücadele eden minikler dans, müzik gösterileri ve sürprizlerle dolu partide doyasıya eğlendi. Yeni yıl pastası ve Bubble şovunun da yer aldığı partide çocuklar palyaço ve çizgi kahraman kostümlü animatörlerle keyifli anlar yaşadı. Çocukların en önemli yeni yıl dileği ise hem kendileri hem diğer kardeşleri ve tüm çocuklar için “Sağlık” oldu.

Yetişkin kanser hastaları ise Hayat Bağları Atölye Çalışmaları için Radisson Blu Hotel’de bir araya gelerek Psikolog ve Yoga Eğitmeni eşliğinde Motivasyon Eğitimi ve Kahkaha Yoga etkinlikleri ile moral depoladılar.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver yaptığı açıklamada kanserin genç yaşlı, zengin fakir ayırt etmeden tüm dünyada hızla arttığını vurgulayarak şunları kaydetti, “Uzun bir mücadele gerektiren lösemi ve kanser gibi zor hastalıklarda her an hissedilecek şekilde moral ve motivasyona ihtiyaç duyuluyor. İşte bu nedenlerle, yılbaşında da çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Yeni yılı coşku içinde ve geleceğe umutla bakan gözlerle karşılıyoruz. Büyük bir aile olmanın ve dayanışmanın verdiği güçle inancımızı koruyarak lösemi ve kanserle mücadeleyi sürdürüyoruz. Tüm bağışçılarımıza yıl boyunca verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor sağlıklı bir yıl diliyoruz”