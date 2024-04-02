LÖSEV 'karşılıksız kredi' ile hastalara destek oluyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, geleneksel olarak her yıl Ramazan Bayramı öncesinde Lösemi ve kanser mücadelesi veren çocuklara kanser hastalarına yönelik ihtiyaçları oranında ‘Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi’ ile destek oluyor.BURSA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı “Önce Çocuklar İyileşsin” çağrısıyla Ramazan ayı boyunca erzak kolilerini hastalarına ulaştırırken fitre, fidye ve zekat bağışlarıyla lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastaların tedavi masraflarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aylık düzenli nakdi desteklere ek olarak, bayram öncesi yüzlerce aileye 50 bin ile 30 bin TL arasındaki “Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi” çekleri iletildi.

Türkiye genelinde başlatılan karşılıksız özel ihtiyaç kredisi desteği Bursa,Yalova, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Batman, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Van, Zonguldak illerinde lösemi ve kanser ile mücadele eden ailelere ulaştırıldı. Ramazan boyunca LÖSEV’e kayıtlı binlerce aileye de “Sağlık-Eğitim Bursu” ve “Aile Destek Bursu” ihtiyaçları doğrultusunda iletilecek.

LÖSEV tarafından 50.000 TL yardım yapılan Bursa’da yaşayan 6 yaşındaki Ezel Yolcu’nun annesi Semra Yolcu yaşadıkları sevinci “Çocuklarıma yatak odası almak istiyordum, oda takımlarına bakıyordum, Şu anda bu hediye çeki o kadar iyi geldi ki gerçekten çok mutluyuz. Tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Tam vaktinde geldiniz çünkü o kadar yüksekti ki fiyatlar alamamıştım, sadece bakmakla yetinmiştim. LÖSEV, maddi manevi her türlü yanımızda oldu.” şeklinde ifade etti.

HASTANE ODASINDA BAYRAM ZİYARETLERİ

Öte yandan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde tedavisi devam eden Lösemi ve Kanser hastası Çocuklar ve refakatçi annelerine bayramlıklar ileten LÖSEV; buruk bir bayram sevinci yaşamamaları için onları hastanelerde hem ziyaret edip bayramlaşırken, diğer yandan da hediye ve sürprizleriyle zorlu tedavi sürecinde moral vermeye devam ediyor.

Hastaların evlerinde beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçları belirlenerek, söz konusu eksiklikler gideriliyor.