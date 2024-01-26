LÖSEV gönüllüleri Uludağ’da buluştu

Lösemi ve kanser ile mücadelede her aşamada çocukların ve yetişkin kanser hastalarının yanında olan LÖSEV, Uludağ'da kamuoyu bilinçlendirmesi ile çocukların mücadelesi için farkındalık oluşturdu.BURSA (İGFA) - 6 milyondan fazla gönüllüsü ile lösemi ve kanser hastalarına umut oluyor. Şehir merkezlerine uzak ilçelerde de çalışmalar yapan LÖSEV, farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

LÖSEV Bursa gönüllüleri, vakfa kayıtlı hastaları ve iyileşmiş gençleri ile birlikte Uludağ’ da “Sevgi, iyilik, umut dolu mücadele” sloganıyla kamuoyunu bilinçlendirmek ve farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinlikte vakıf gönüllüleri ve iyileşmiş gençler kamuoyunu vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirdi ve 25 yıllık mücadelenin önemi vurgulandı.

Uludağ'da düzenledikleri etkinliklerle, LÖSEV gönüllüleri sadece farkındalık yaratmakla kalmayıp aynı zamanda toplumu bir araya getirerek lösemiyle mücadelede dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedeflendi.