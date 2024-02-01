LÖSEV'den Uludağ morali

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Canım Kardeşim Ders Evi Projesi kapsamında vakfa kayıtlı iyileşmiş gençlere yönelik Uludağ’da moral etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Lösemi ve Kanser ile mücadelede her aşamada çocukların ve yetişkin kanser hastalarının yanında olan LÖSEV, ara tatilde de moral etkinliklerini sürdürüyor.

Uludağ'da düzenlenen etkinlikte iyileşmiş çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

Uludağ’ın zirvesinde karın her anını yaşayan LÖSEV'liler kayaktan kardan adama bir dizi etkinlikle tatil keyiflerini pekiştirdi.