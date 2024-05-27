LÖSEV'den Bursa'ya yeni umut

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. Bursa'da inşası devam eden Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, 30 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek özel bir lansmanla tanıtılacak.BURSA (İGFA) - Lansman, 30 Mayıs 2024 tarihinde Bursa'da gerçekleştirilecek. Törene LÖSEV'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, vakfın diğer yönetim kurulu üyeleri, LÖSEV gönüllüleri, LÖSEV’in iyileşmiş gençleri, çocuklar ve aileleri katılacak. Etkinlikte, Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nün sunduğu olanaklar ve bu önemli projenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA HAYAT VEREN KÖY

Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, lösemili çocuklara doğayla iç içe, bilimsel aktivitelerle zenginleştirilmiş bir eğitim ve rehabilitasyon ortamı sunmayı hedefliyor. Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan enstitü, LÖSEV'in bu alandaki öncü çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracak.

25 yıldır kanserle mücadelenin ön saflarında yer alan LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, sadece tedavide değil, lösemili çocukların ve ailelerinin yaşam kalitelerini artırmak için de durmadan çalışıyor. Bu anlamlı çabaların somut örnelerinden biri de ise Lösemili Çocuklar Köyü projesi olacak.

Lösemili Çocuklar Köyü’nün; lösemili çocuklara ve ailelerine ücretsiz konaklama, tedavi takibi, eğitim, psikolojik destek ve sosyal aktiviteler sunan bir umut yuvası niteliğin inşa edildiğini belirten LÖSEV yetkilileri: “Köyde, lösemili çocukların tedavilerine odaklanabilmeleri ve normal bir çocukluk yaşayabilmeleri için her ayrıntı titizlikle düşünüldü.” dedi.

