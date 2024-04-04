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LÖSEV'den Bursa'da geleneksel buluşma

Yıl boyunca Lösemi ve kanser hastalarına ayni ve nakdi yardımlarını ulaştıran LÖSEV, Ramazan Ayı’nda bağışçılarının destekleriyle bir taraftan hastalarının iftar sofralarına sıcak yemekler ulaştırırken diğer taraftan düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla, yüzlerce kanser hastasını aynı masa etrafında bir araya getiriyor

YAŞAM 04.04.2024, 09:31
LÖSEV'den Bursa'da geleneksel buluşma

Yıl boyunca Lösemi ve kanser hastalarına ayni ve nakdi yardımlarını ulaştıran LÖSEV, Ramazan Ayı’nda bağışçılarının destekleriyle bir taraftan hastalarının iftar sofralarına sıcak yemekler ulaştırırken diğer taraftan düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla, yüzlerce kanser hastasını aynı masa etrafında bir araya getiriyor.BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Ramazan Ayı’nın sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşma ruhunu lösemi ve kanser mücadelesi veren hastalarının evlerine taşımakla kalmıyor, düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla kanser hastalarıyla aynı masada bir araya geliyor.

Bu kapsamda, Bursa’da düzenlenen LÖSEV’in geleneksel iftar yemeğinde, lösemi ve kanser hastası çocukların ve aileleri ile birlikte yetişkin kanser hastaları ve iyileşmiş gençler bir araya geldi.

LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya, iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, "LÖSEV olarak 25 yıldır yardımlaşma ve dayanışma ruhunu arttırarak her geçen gün daha fazla çocuğun ve ailenin yüzlerini güldürmeye devam ediyoruz.Değerli hastalarımız ve ailelerini iftar soframızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün, sadece yemeklerimizde değil, birlikte olmanın anlamında bir araya geldik. Hastalıklarla mücadele eden çocuklarımız ve aileleri için buradayız, onlara destek olmak ve umut vermek için.Sevgili hastalarımız ve aileleri, sizler gerçek kahramanlarsınız. Sizlerin güçlü duruşu ve kararlılığı, hepimizi derinden etkiliyor ve bize ilham veriyor.Bu vesileyle, LÖSEV'in 25 yılında bir araya gelmemizi sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Vakfımıza destek veren gönüllülere, bağışçılara ve emeği geçen herkese minnettarız.Son olarak, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Birlikte nice güzel anılara, umut dolu günler yaşamak dileğiyle, hayırlı iftarlar diliyorum" diye konuştu.

Bu arada Ramazan ayı boyunca yapılan fitre, fidye bağışları ile kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok gıda desteği ailelerin evlerine kadar gönderildiğine dikkati çeken Aslı Metin Sakarya, "Sizler de Ramazan Ayı’nda Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, ülkemizin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV Ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı hatlardan 3406’ya LÖSEV, BAĞIŞ, MÜCADELE, CAN, TUĞLA ya da 1998’e FİTRE yazıp bir SMS göndererek bağışınızı gerçekleştirebilir, 0312 447 06 60 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz" dedi.

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